Спасатели обнаружили пропавшую в Пермском крае группу туристов

В ходе спасательно-поисковой операции на реке Усьва в Пермском крае были обнаружены пропавшие туристы. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Компания из 22 человек, среди которых было 11 детей, начала сплав еще 4 июля. Их должны были встретить конце 175-метрового маршрута спустя пять дней, однако 9 июля никто не появился в месте назначения. На связь участники водной прогулки не выходили.

Группа туристов официально зарегистрирована не была. В МЧС никаких данных об участниках сплава не имелось. На поиски был направлен спасательный отряд с вертолетами.

По предварительной информации, путешествие могло затянуться из-за обмелевших участков на реке. В некоторых местах глубина Усьвы может достать 13 сантиметров. Туристы на разных этапах маршрута могли тащить лодки вручную.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 300 человек пропали без вести у Канарских островов.