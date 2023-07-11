Спасатели обнаружили пропавшую в Пермском крае группу туристов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 53 0

Компания из 22 человек исчезла во время сплава по 175-километровому маршруту.

Спасатели обнаружили пропавшую в Пермском крае группу туристов

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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В ходе спасательно-поисковой операции на реке Усьва в Пермском крае были обнаружены пропавшие туристы. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Компания из 22 человек, среди которых было 11 детей, начала сплав еще 4 июля. Их должны были встретить конце 175-метрового маршрута спустя пять дней, однако 9 июля никто не появился в месте назначения. На связь участники водной прогулки не выходили.

Группа туристов официально зарегистрирована не была. В МЧС никаких данных об участниках сплава не имелось. На поиски был направлен спасательный отряд с вертолетами.

По предварительной информации, путешествие могло затянуться из-за обмелевших участков на реке. В некоторых местах глубина Усьвы может достать 13 сантиметров. Туристы на разных этапах маршрута могли тащить лодки вручную.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 300 человек пропали без вести у Канарских островов.

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