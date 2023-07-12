🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 июля, попробуйте организовать день так, чтобы у вас осталось больше времени на себя. Вспомните о давно позабытых хобби. Выберитесь на прогулку с другом, с которым давно не виделись. Или же побудьте наедине со своими мыслями — расставьте все по полочкам.

♈ Овны

Вы играете в перетягивание каната с жизнью, Овны? Бросьте веревку и спросите себя, есть ли в этом смысл? Почему вы хотите, чтобы все было только определенным образом? Если это из-за того, что вы, возможно, всегда были теми, кто уступал, тогда напомните себе, что этот период закончился. Внесите изменения в свою жизнь, если чувствуете необходимость.

Космический совет: освободитесь от задач, которые истощают вас.

♉ Тельцы

Скорее всего, для вас, Тельцы, это будет день общения — виртуально или в реальной жизни. Обратитесь к близким, запишитесь на мастер-класс или помогите другу что-нибудь отремонтировать. Сегодня вы будете настроены искренне и почувствуете, как ваше счастье бурлит от всего, чего вы уже достигли, даже если это было давно. Вероятны некоторые неожиданные, но счастливые события.

Космический совет: приготовьтесь к неожиданным событиям.

♊ Близнецы

Ваш так называемый банк памяти обновляется, Близнецы. Определенные виды, звуки, запахи могут вызывать раздражение, как и определенные имена, ситуации. Позвольте себе почувствовать все, что бросается в глаза сегодня. Когда на одежде появляется пятно, мы его отстирываем — то же самое нужно делать и с нашими ограничивающими воспоминаниями.

Космический совет: будьте сегодня снисходительны к себе.

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♋ Раки

Позаботьтесь сегодня о себе, Раки. Ищите скрытые благословения в несовершенствах, не игнорируйте предложения о помощи. Попытайтесь избавиться от своей врожденной потребности все делать по высшему разряду. Иногда вещи не нуждаются в исправлении или доработке, их просто нужно оставить как есть.

Космический совет: вы не обязаны быть идеальными во всем.

♌ Львы

Вера в свои мечты и свои навыки — это прямой путь к процветанию, Львы. Будьте снисходительны к себе, полностью прочувствуйте свои эмоции и позвольте им течь без осуждения или стыда. Озвучивайте свои мысли, визуализируйте. Сделайте так, чтобы волшебство произошло.

Космический совет: позвольте расцвести своим мечтам.

♍ Девы

Если вы хотите, чтобы каждый день был праздником, вы должны избавиться от всего, что вас тяготит. Сосредоточьтесь на тех вещах, которые приносят вам удовольствие, не пытайтесь делать то, что вам навязывают, Девы. Важную роль в вашей жизни играет и семья — не закрывайтесь от родственников, а сделайте вашу связь еще прочнее.

Космический совет: будьте более открыты с близкими. Расскажите им о наболевшем.

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♎ Весы

Вам пора отдохнуть, Весы. Встретьтесь с друзьями или проведите время дома за просмотром любимого фильма или чтением новой книги. Вам не нужно контролировать этот день. Пусть все идет своим чередом.

Космический совет: найдите баланс между личной жизнью и работой.

♏ Скорпионы

Вы способны сотворить жизнь своей мечты, Скорпионы. Да, это потребует некоторых усилий с вашей стороны. Но пока вы заняты работой на износ, помните, что вы обязательно доберетесь до того места, где должны быть. Делайте шаг за шагом с полной верой в себя.

Космический совет: продолжайте усердно работать, вскоре все окупится с лихвой.

♐ Стрельцы

Есть так много вещей, которые зажигают вашу душу, но вы слишком заняты, чтобы уделять время важным вещам? И вы действительно заняты или вы не знаете, куда вы можете инвестировать свое время? Позвольте себе немного блистать, сбросив с плеч всю лишнюю работу, которой себя нагрузили. Сосредоточьтесь только на вещах, к которым вас тянет, Стрельцы.

Космический совет: пора вспомнить о своих увлечениях.

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♑ Козероги

Пора немного замедлиться, Козероги. Когда вы в последний раз делали что-то для себя? Вы находитесь на новом этапе своей жизни, многие вещи вам могут быть непривычны. И это нормально. Не нужно пытаться вернуть все на круги свои. Настало ваше время. И вам решать, как вы хотите двигаться вперед.

Космический совет: вы постепенно адаптируетесь к новым условиям. Не стоит пытаться вернуть прежнюю жизнь — это пройденный этап.

♒ Водолеи

Возможно, в последнее время вы чувствовали, что находитесь не в своей тарелке. И это может показать вам некоторые ключевые вещи в вашей жизни — на что следует сделать упор, а на что нет. Оставайтесь сильными своей вере, продолжайте делать то, что должны, Водолеи.

Космический совет: тщательно все обдумайте перед принятием важного решения.

♊ Рыбы

Пора простить обидчиков, Рыбы. Поблагодарите их за опыт, который усвоили. Попробуйте сегодня выйти на большую дорогу и позволить божественным силам помочь вам преодолеть все, что повстречается на пути. Хорошие времена ждут вас. И скорость, с которой они наступают, напрямую зависит от вашей способности отпускать обиды.

Космический совет: пришло время освободиться от того, что мешает двигаться вперед.

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