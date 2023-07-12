Германия не намерена поставлять Украине крылатые ракеты. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что позиция властей страны по этому вопросу не изменилась.

«Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию», — заявил он в кулуарах саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе.

При этом министр отметил, что не видит места критики в адрес Берлина, поскольку они являются вторым союзником Киева по поставкам вооружение после Вашингтона.

«Противовоздушная оборона Украины была бы вообще немыслима без нас», — отметил Писториус.

Прежде в ходе саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставит Киеву новые дальнобойные ракеты. Однако глава государства не уточнил, какие именно. При этом иностранная пресса отмечает, что речь идет о французских ракетах SCALP.

Москва не раз отмечала, что поставка Украине вооружения не ведет к миру и лишь затягивает конфликт.

Армия России продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru, рассказывал, как «Солнцепеки» выжигают укрепрайоны ВСУ на запорожском направлении.