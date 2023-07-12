Мошенничество с недвижимостью: как могут обмануть при продаже и покупке квартиры

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 60 0

Область недвижимости является одной из самых привлекательных для мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; 5-tv.ru

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Чтобы не стать жертвой черных риелторов, стоит тщательно проверять документы. О чем следует знать еще?

Область недвижимости является одной из самых привлекательных для мошенников. Ежегодно в стране совершается около 37 миллионов сделок с недвижимостью. Половина из них — сделки с правом собственности. Около 90% таких договоров заключаются в простой письменной форме, то есть вне контроля государства.

Чаще всего черные риелторы используют:

  • Незаконно полученные цифровые подписи;
  • Поддельные документы и доверенности.

Визит к нотариусу поможет уберечь собственников от проблем в будущем. Специалист способен увидеть, когда человек действует в стрессе или под давлением. В подозрительных случаях лучше обратиться в правоохранительные органы.

Также рекомендуется при оформлении сделки с недвижимостью:

  • Запрашивать и тщательно проверять документы, действие доверенности;
  • Четко прописывать условия продажи (покупки) жилья, его идентифицирующие характеристики;
  • Проверить у собственника отсутствие неисполненных финансовых обязательств;
  • Убедиться, что собственник полностью дееспособен и в квартире не зарегистрированы иные жильцы;

В договоре нужно указать четкую сумму вознаграждения риелтору за выполненное поручение, а также условия ее выплаты — после предоставления письменного акта об оказанных услугах и подписания его сторонами. Кроме того, следует прописать и наличие отчета по несению финансовых расходов в ходе выполнения поручения.

Перед подписанием договора снимите с него копии и перечитайте его в спокойной обстановке.

Покупателя должны насторожить:

  • Если квартира часто меняла собственника в последние годы;
  • Нежелание и невозможность общения с собственником имущества;
  • Дисконт по стоимости квартиры и спешка при продаже.
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