Мошенничество с недвижимостью: как могут обмануть при продаже и покупке квартиры

Чтобы не стать жертвой черных риелторов, стоит тщательно проверять документы. О чем следует знать еще?

Область недвижимости является одной из самых привлекательных для мошенников. Ежегодно в стране совершается около 37 миллионов сделок с недвижимостью. Половина из них — сделки с правом собственности. Около 90% таких договоров заключаются в простой письменной форме, то есть вне контроля государства.

Чаще всего черные риелторы используют:

Незаконно полученные цифровые подписи;

Поддельные документы и доверенности.

Визит к нотариусу поможет уберечь собственников от проблем в будущем. Специалист способен увидеть, когда человек действует в стрессе или под давлением. В подозрительных случаях лучше обратиться в правоохранительные органы.

Также рекомендуется при оформлении сделки с недвижимостью:

Запрашивать и тщательно проверять документы, действие доверенности;

Четко прописывать условия продажи (покупки) жилья, его идентифицирующие характеристики;

Проверить у собственника отсутствие неисполненных финансовых обязательств;

Убедиться, что собственник полностью дееспособен и в квартире не зарегистрированы иные жильцы;

В договоре нужно указать четкую сумму вознаграждения риелтору за выполненное поручение, а также условия ее выплаты — после предоставления письменного акта об оказанных услугах и подписания его сторонами. Кроме того, следует прописать и наличие отчета по несению финансовых расходов в ходе выполнения поручения.

Перед подписанием договора снимите с него копии и перечитайте его в спокойной обстановке.

Покупателя должны насторожить: