На «Славянском базаре» ожидается выступление Путина и Лукашенко

На «Славянском базаре» запланировано выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также с обращением выступит российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на госсекретаря Союзного государства РФ и РБ Дмитрия Мезенцева.

«Мы ждем в Витебске особый праздник, открывающийся гала-концертом в ближайший четверг, на котором традиционно выступит и президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, и будет представлено обращение главы российского государства Владимира Владимировича Путина ко всем, кто соберется в амфитеатре», — сообщил он.

Обращение российского лидера, предположительно, будет транслироваться в видеоформате.

Торжественное открытие масштабного мероприятия состоится 13 июля в Витебске. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа в течение следующих четырех дней: концерты на площадках филармонии, спектакли различных театров, круглый стол с руководителями вузов, деятелями искусства и театралами.

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