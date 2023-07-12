«Думали, рассуждали»: Нарышкин сообщил о переговорах по Украине с главой ЦРУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Директор СВР Нарышкин: вместе с главой ЦРУ думали, что делать с Украиной

«Думали, рассуждали»: Нарышкин сообщил о переговорах по Украине с главой ЦРУ

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В СВР считают, что предлогом для разговора с американской стороны стали события 24 июня, произошедшие на юге России.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в июне между ним и главой ЦРУ Уильямом Бернсом состоялся телефонный разговор по вопросу Украины. Подробности диалога он раскрыл в баседе с агентством ТАСС.

Нарышкин отметил, что американский коллега обратился к нему с вопросами о событиях 24 июня. Однако, глава СВР считает, что данная тема была лишь предлогом для обсуждения обстановки на Украине.

«Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — прокомментировал Нарышкин.

По словам директора российской разведывательной службы, телефонный разговор продолжался около часа. Он отметил, что в рамках беседы предложений об очной встречи не прозвучало. Однако продолжение контрактов не исключено.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта цель секретного визита главы ЦРУ в Киев.

Тема:
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