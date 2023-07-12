Пожар произошел на территории нефтяного предприятия в Нижегородской области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 56 0

Что стало причиной происшествия?

Фото, видео: Telegram / МЧС Нижегородская область; 5-tv.ru

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Пожар произошел на территории нефтехимического предприятия «СИБУР-Нефтехим» в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

На видео можно заметить факельное горение, которое возникло после разгерметизации устройства с химическим веществом и кислородом. На место выехали пожарные МЧС.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Люди эвакуированы. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 22 единицы техники и 72 человека», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел в Екатеринбурге. Над городскими районами поднялся густой черный дым. Зарево от огня было видно за несколько километров.

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