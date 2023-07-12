Крупный пожар произошел на стройплощадке в Екатеринбурге

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Пожар в Екатеринбурге локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Горели деревянные поддоны и бытовки недалеко от ЛЭП.

Крупный пожар произошел в Екатеринбурге. Над городскими районами поднялся густой черный дым. Зарево от огня было видно за несколько километров. Жильцы окрестных домов говорили, что слышали взрывы. Полыхало на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Как рассказали в МЧС, загорелись бытовки и деревянные поддоны недалеко от ЛЭП. Пламя в любой момент могло перекинуться на высоковольтные провода.

Чтобы локализовать огонь, спасателям понадобилось более часа.

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