«В пьяных галлюцинациях»: Татьяну Виноградову жестко избил ее парень

Телеведущая праздновала день рождения, но бойфренд девушки решил испортить праздник.

Телеведущую и актрису Татьяну Виноградову жестоко избил ее молодой человек из Украины Сергей прямо во время празднования дня рождения девушки. Она рассказала, что ее парень пристрастился к алкоголю и у них часто случались ссоры.

Инцидент произошел 10 июля. Виноградова и приглашенные гости отмечали ее день рождения. Но праздник был испорчен. Об этом девушка сообщила в своем личном блоге. Мужчина жестоко избил актрису и разгромил арендованный дом. Когда девушка вернулась в свое жилье, мужчина не нее набросился и нанес удар с такой силой, что телеведущая потеряла сознание. Девушка очнулась вся в крови.

После избиения мужчина сбежал с места происшествия. По его версии, телеведущая ему изменила, но Виноградова эти обвинения отрицает.

Об этой ситуации девушка рассказала своим подписчикам и поделилась фотографиями.

«Отмечание моего дня рождения вчера закончилось тем, что человек, с которым я прожил вместе год, избил меня, находясь в пьяных галлюцинациях», — написала актриса.

Татьяну Виноградову жестко избил ее парень. Фото: Instagram* / _tatianavinogradova_

Она обратилась к тем людям, которые оказались в подобной ситуации. Телеведущая объяснила, что такое поведение выходит за рамки адекватного. Ничего не может стать оправданием избиения другого человека.

«Если вы, оказавшись в подобной ситуации, испытывали стыд или вину за то, что вы в ней оказались, знайте никакой вашей вины здесь нет и быть не может. И вам не должно быть стыдно за то, что вы оказались в подобной ситуации», — заявила телеведущая.

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