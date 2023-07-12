Чиновник из Волгоградской области погиб, спасая тонувшую в шторм девушку в Анапе

Чиновник из Волгоградской области Михаил Ткачев погиб в результате несчастного случая в Анапе. Во время шторма на море мужчина бросился на помощь тонувшей девушке, спас ее, но сам погиб. Об этом сообщается на сайте правительства Волгоградской области.

Трагедия произошла 9 июля. Известно, что в этот день на пляжах Анапы было запрещено купаться из-за шторма и ливней, однако часть отдыхающих проигнорировала запрет. Очевидцы сообщают, что Ткачев вытащил из воды тонувшую девушку, но у него самого не осталось сил, чтобы справиться с волнами и подводным течением.

Чиновник Волгоградской области Михаил Ткачев. Фото: urt.volgograd.ru Сайт Комитета тарифного регулирования Волгоградской области

Погибший занимал должность замначальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области. В ведомстве он проработал 17 лет, имел региональные награды. Коллеги назвали Ткачева высококвалифицированным экспертом и профессионалом, чье мнение высоко ценилось.

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