Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 13 июля?

Этот четверг подходит под определение «чистого». Энергии дня способствуют очищению, высвобождению нового пространства и отказу от старого. Воспользуйтесь помощью энергий и избавьтесь от всего, что вам мешает.

Совет дня: четверг хорош для начала диеты или курса детокса. Причем детокс может касаться всего, от чего вы сильно зависимы — от гаджетов, человека или какой-то иной сильной привязанности. Энергии четверга помогут восстановить баланс в ваших взаимоотношениях с предметом страсти.

Предостережение дня: в четверг следует быть осторожными с деньгами и документами. Будьте аккуратны и внимательны при подписании важных бумаг и денежных расчетах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.