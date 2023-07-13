Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 39 0

День подходит для реализации того, что вы могли так долго откладывать. Также это благоприятный период для отдыха от гаджетов. Пусть ничто вас сегодня не тревожит.

Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 13 июля?

Этот четверг подходит под определение «чистого». Энергии дня способствуют очищению, высвобождению нового пространства и отказу от старого. Воспользуйтесь помощью энергий и избавьтесь от всего, что вам мешает.

Совет дня: четверг хорош для начала диеты или курса детокса. Причем детокс может касаться всего, от чего вы сильно зависимы — от гаджетов, человека или какой-то иной сильной привязанности. Энергии четверга помогут восстановить баланс в ваших взаимоотношениях с предметом страсти.

Предостережение дня: в четверг следует быть осторожными с деньгами и документами. Будьте аккуратны и внимательны при подписании важных бумаг и денежных расчетах.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

4:17
Суд взыскал с семьи актера Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина
4:01
Собор 12 апостолов: почему 13 июля обмениваются крашеными желтыми яйцами
4:00
В Амурской области в детском саду отравились 17 детей
3:39
Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем
3:20
«Я с вами!» — Костомаров завел Telegram-канал и обратился к поклонникам
3:15
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Сейчас читают

Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой
В Перми утонул 20-летний актер Семен Осокин-Портной
«Панический страх и все трясется»: почему Крайнова боится выходить на сцену
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео