«Добро пожаловать»: у теннисиста Карена Хачанова родился второй ребенок

Российский теннисист Карен Хачанов стал отцом во второй раз
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
Он опубликовал фото, на котором держит руку младенца.
У заслуженного мастера спорта России, теннисиста Карена Хачанова родился второй сын. Радостной новостью спортсмен поделился в социальных сетях.
27-летний мужчина опубликовал фото, на котором он держит руку младенца.
«Добро пожаловать в этот мир, мой второй сын Микаэль», — написал он.
Пользователи восприняли с восторгом новость о пополнении в семье.
«Ура! Поздравляю! Всего самого хорошего вашей семье. Давиду привет и поздравления, теперь старший брат», — написала подписчица.
Карен Хачанов входит в рейтинг десяти лучших теннисистов ATP. Он является призером Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, а также победителем пяти турниров ATP. Также Хачанов обладает Кубком Дэвиса 2021 года в составе сборной России.
Ранее 5-tv.ru писал, что сразу три спортсмена из РФ вошли в топ-10 рейтинга АТР.
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