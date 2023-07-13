«Добро пожаловать»: у теннисиста Карена Хачанова родился второй ребенок

|
Полина Долгова
Полина Долгова 22 0

Российский теннисист Карен Хачанов стал отцом во второй раз

«Добро пожаловать»: у теннисиста Карена Хачанова родился второй ребенок

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

Читайте нас в: Дзен Новости

Он опубликовал фото, на котором держит руку младенца.

У заслуженного мастера спорта России, теннисиста Карена Хачанова родился второй сын. Радостной новостью спортсмен поделился в социальных сетях.

27-летний мужчина опубликовал фото, на котором он держит руку младенца.

«Добро пожаловать в этот мир, мой второй сын Микаэль», — написал он.

Пользователи восприняли с восторгом новость о пополнении в семье.

«Ура! Поздравляю! Всего самого хорошего вашей семье. Давиду привет и поздравления, теперь старший брат», — написала подписчица.

Карен Хачанов входит в рейтинг десяти лучших теннисистов ATP. Он является призером Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, а также победителем пяти турниров ATP. Также Хачанов обладает Кубком Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

Ранее 5-tv.ru писал, что сразу три спортсмена из РФ вошли в топ-10 рейтинга АТР.

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.63
0.13 99.89
0.21
Очищаем разум от волнений: китайский совет дня на четверг, 13 июля

Последние новости

12:17
Певица МакSим лечится от алкоголизма в клинике: «Я поняла, что это зависимость»
12:14
Один позитивный и два негативных: в офисе Зеленского назвали возможные исходы СВО
12:10
«Не нашего круга человек»: почему Агурбаш была против отношений своей дочери
12:09
Я остаюсь: чем важно признание МакSим в алкогольной зависимости
12:03
Турчак заявил, что депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу
11:57
В Курской области пресечена деятельность россиян по передаче данных Украине

Сейчас читают

Исполнитель хита «Здравствуй, чужая милая» Солодуха победил алкоголизм
«Глушила боль»: Подольская прыгала с парашютом, когда рассталась с Пресняковым
«Меня разыгрывают»: IVAN вспомнил, как познакомился с Николаем Носковым
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео