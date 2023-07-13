«Добро пожаловать»: у теннисиста Карена Хачанова родился второй ребенок

Он опубликовал фото, на котором держит руку младенца.

У заслуженного мастера спорта России, теннисиста Карена Хачанова родился второй сын. Радостной новостью спортсмен поделился в социальных сетях.

27-летний мужчина опубликовал фото, на котором он держит руку младенца.

«Добро пожаловать в этот мир, мой второй сын Микаэль», — написал он.

Пользователи восприняли с восторгом новость о пополнении в семье.

«Ура! Поздравляю! Всего самого хорошего вашей семье. Давиду привет и поздравления, теперь старший брат», — написала подписчица.

Карен Хачанов входит в рейтинг десяти лучших теннисистов ATP. Он является призером Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, а также победителем пяти турниров ATP. Также Хачанов обладает Кубком Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

Ранее 5-tv.ru писал, что сразу три спортсмена из РФ вошли в топ-10 рейтинга АТР.