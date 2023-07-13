Терпение лопнуло: жена рэпера Гуфа подала на развод

После каждого скандала супруги заявляли о разводе, но еще ни разу их слова не доходили до действий.

Блогер Юлия Королева подала на развод с рэпером Гуфом. Как пишет StarHit.ru, она подала иск в суд 12 июля. Через две недели назначена беседа между представителями обеих сторон.

О разводе Королева заикнулась еще пару месяцев назад. Ни маленький ребенок, ни реабилитация, ни страх потери жены не помогли Гуфу стать порядочным семьянином.

К слову, разводом будет заниматься мировой суд, а это значит, что Королева ничего не требует от отца своего ребенка. Однако это не помешает ей обратиться в суд позже, чтобы установить размер алиментов.

«Мы оба сдались»: Айзу заподозрили в намерениях лишить Гуфа родительских прав

Разлад в молодой семье Гуфа и Королевой начался из-за Айзы и, по словам блогерши, наркозависимости мужа. Однажды во время отдыха на море Гуф «в пьяном угаре» забрал у супруги все документы, чтобы она не могла улететь домой.

Затем появилась Айза. Первую ссору нынешняя жена рэпера простить смогла, надеясь, что она станет и последней. Но скандалы с участием бывшей стали слишком частыми, и у Королевой сдали нервы.

Знаменитость заявила Гуфу о своем желании развестись. Ей не нравится, что муж делится подробностями семейной жизни с бывшей супругой. Примечательно, что в моменты конфликтов обе женщины обвиняют Гуфа в наркозависимости, моральном насилии и неверности.

Ранее 5-tv.ru писал, сможет ли жена оставить Гуфа «без штанов» в случае развода.

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