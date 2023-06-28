«Манипулировать детьми»: сможет ли жена оставить Гуфа «без штанов» в случае развода

Бывшая жена вновь влезла в семейную жизнь рэпера и изрядно ее подпортила. Дойдет ли до развода в этот раз и чем он может грозить музыканту?

Гуф может лишиться половины лейбла в случае развода с женой. Об этом 5-tv.ru рассказал семейный юрист Антон Сорвачев, объясняя, как может пройти судебный процесс для пока еще супругов.

«Если брать строго юридическую часть и семейный кодекс, то она (Юлия Долматова — Прим. ред.) может претендовать на половину нажитого с ним (Гуфом — Прим. ред.) имущества», — сказал эксперт.

Лейбл — это нематериальный актив, а нематериальные активы можно оценить. По его мнению, отсудить половину лейбла или попробовать взыскать за него деньги супруга рэпера может, но вряд ли будет это делать. В первую очередь, подчеркнул юрист, в суде будут смотреть на психологическое состояние обоих сторон бракоразводного процесса — и мужа, и жены.

«Если он проявит психологическую слабость, то жена сможет у него все забрать», — заявил Сорвачев.

Сделать это Юлия сможет с помощью манипуляций с их общей дочерью Тиной, апеллируя к тому, что отсуженное имущество достанется дочери. Однако, по словам юриста, судья при необходимости может отойти от принципа равенства раздела совместно нажитого имущества в интересах ребенка.

«Здесь идет психология. Помимо того, что женщина пытается рассказать ему и обществу, какой он плохой муж, она еще пытается манипулировать детьми: или настроить детей против него, или чтобы дети просили не судиться с ней, а оставить все маме или им вместе с мамой», — привел похожие примеры из своей практики юрист.

В любом случае, не отвергает Сорвачев и положительного исхода, если мужу и жене все же удастся решить вопрос полюбовно. Но этот вопрос пока остается открытым.

Очередной скандал между Гуфом и его женой начался из-за Айзы, которая ушла от рэпера много лет назад и растит его сына. При этом она утверждает, что с мальчиком Гуф практически не общается, никак не помогает ему, но приползает к ней в случае проблем.

Первую подобную ссору нынешняя жена рэпера простить смогла, но сейчас настроена решительно и уже заявила ему о своем желании развестись. Ей не нравится, что муж делится подробностями семейной жизни с бывшей супругой. Примечательно, что в моменты конфликтов обе женщины обвиняют Гуфу в наркозависимости, моральном насилии и неверности.

Ранее 5-tv.ru писал, как бывшая жена Гуфа Айза прокомментировала его развод.

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