«Мы оба сдались»: Айзу заподозрили в намерениях лишить Гуфа родительских прав

|
Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Айза намекнула на возможное лишение Гуфа родительских прав

«Мы оба сдались»: Айзу заподозрили в намерениях лишить Гуфа родительских прав

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov / Izvestia

Читайте нас в: Дзен Новости

Она отметила, что лишь суд может положить конец несбыточным надеждам Сэма насчет отца.

Бывшая жена рэпера Гуфа блогер Айза собралась подавать на него в суд. Дело в том, что горе-отец не только не платит алименты за сына Сэма, но и совершенно не уделяет тому внимание.

«Кое-что серьезное и страшное произошло в голове и в сердце моего мальчика. Впереди нас ждет большой и страшный шаг», — написала звезда в личном блоге.

В правильности своего решения она все еще сомневается, однако готова на все, чтобы защитить наследника. А он, возможно, в силу возраста, начал ощущать себя ненужным.

Как отметила Айза, только суд может положить конец несбыточным надеждам Сэма насчет отца и эмоциональным качелям, которые Гуф устраивает им обоим.

«Мы оба сдались и оба больше не верим в то, что у Сэма может быть отец», — отметила знаменитость.

В последнее время она часто жаловалась в соцсетях, что исполнитель не помогает ей платить за учебу их общего сына. Более того, рэпер практически никак не участвует в жизни ребенка. После скандалов со срывами Гуфа, разводе и новом перемирии с текущей женой, терпение Айзы закончилось окончательно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Айза заинтриговала публику намеком на новые отношения.

+22° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
84.32
0.68 91.07
0.68
Не будь оплошен — будь начеку: китайский совет дня на среду, 14 июня

Последние новости

21:37
Отключился под кроватью и сломал пятку: как прошел выпускной Стаса Пьехи
21:20
Крупная авария произошла в центре Москвы у Котельнической высотки
21:16
«Мы оба сдались»: Айзу заподозрили в намерениях лишить Гуфа родительских прав
20:55
«Город плавал»: проливные дожди ударили по Крыму и Кубани
20:46
Делу — время, потехе — час: Лерчек замечена на светской вечеринке
20:44
Роскачество планирует проверить сметану, рыбные консервы и пельмени

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
Lamborghini певца Николаса загорелась во время движения в центре Москвы
Крайнова с оголенной грудью и помолодевшая Агурбаш: как прошла премия ММТВ
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео