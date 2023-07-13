Певица МакSим лечится от алкоголизма в клинике: «Я поняла, что это зависимость»

О проблемах певицы со спиртным начали говорить на фоне ее неадекватного поведения на сцене и частых срывов концертов.

Певица МакSим вышла на связь после долгого затишья на фоне скандалов и сообщила, что находится в реабилитационной клинике. В своем личном блоге звезда опубликовала видео, на котором, наконец, подробно объяснила переживающим поклонникам и всем хейтерам, что с ней происходит.

«Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра», — заявила артистка.

В клинике, по ее словам, она находится уже давно. Навещают ее коллеги и родственники. Дети певицы в курсе, что случилось, и полностью поддерживают ее в этот период, как и остальная семья.

МакSим объяснила, что сама виновата в случившемся: из-за слишком рано начатых гастролей ее организму было слишком тяжело. Артистка едва выжила после тяжелой формы коронавируса — месяц пробыла в коме, с трудом восстановилась, чтобы вернуться к творческой деятельности. Но сил на это было недостаточно, и все стало проявляться на концерте в Сочи.

«Я приехала уставшая, не могла стоять на ногах и решила, что алкоголь поможет отработать концерт, но он был сорван. Не столько жаль многомиллионных неустоек, сколько жаль моей ответственности, работы моих коллег, вашего отношения и уважения. Ставшая привычкой попытка сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений посредством алкоголя ни к чему не приводит», — раскаялась певица.

Она обратилась к поклонникам с надеждой на понимание и поддержку, признавшись, что ей непросто было признаться в своей проблеме всем вокруг. И поддержку она получила в двойном объеме.

«Это та искренность, которую мы ждали долго»;

«Очень сильный поступок — признать свою слабость»;

«Мы все люди, ошибаться — это нормально. Ты большая молодец»;

«Какая смелость! Признать! Уважение к вам бесконечное. Желаю скорее вернуться к себе!» — написали преданные поклонники.

Зимой 2021 года певица заболела тяжелой формой коронавируса. Ее даже пришлось подключать к ИВЛ из-за пневмонии. Но врачам все же удалось спасти ей жизнь.

После она отправилась в сольный тур под названием «Я буду жить!». Однако его после нескольких концертов пришлось отменить. Артистка странно вела себя на сцене. Фанаты предположили, что дело может быть в алкогольном опьянении, приеме лекарств или даже беременности.

Ранее 5-tv.ru писал, что известный продюсер рассказал, кто спаивает МакSим.