Известный продюсер рассказал, кто спаивает МакSим: «Чтобы было проще обманывать»

Знаток российского шоу-бизнеса уверен, что певица в большой опасности из-за крепнущей алкогольной зависимости.

Певицу Марину Максимову, выступающую под псевдонимом МакSим, спаивает ее концертный директор Павел Назаров. Такое заявление в комментарии «Экспресс газете» сделал продюсер Леонид Дзюник, работавший со многими отечественными звездами и лично знакомый с Назаровым. Собеседник издания прокомментировал серию провальных концертов артистки, а также ее болезнь — из-за последствий коронавируса звезда едва не умерла, месяц провела в коме.

«Живьем МакSим всегда пела плохо. Но ее пение дабл-треком поверх плюсовой фонограммы раньше звучало вполне нормально. Поначалу я думал, что у нее действительно возникли осложнения после ковида. Мой друг лежал с ковидом в 52-й больнице в одно время с ней и рассказывал, что врачи фактически вытащили ее с того света. Но оказалось, что тут дело вовсе не в ковиде, а в алкогольных возлияниях», — сказал Дзюник.

Но не это по-настоящему шокировало продюсера, а выбор концертного директора. По его словам, весь шоу-бизнес знает, «что из себя представляет» Павел Назаров. В числе артистов, которые его якобы сторонятся, продюсером были названы Юлия Волкова из «Тату», а также группа «Винтаж». Дзюник утверждает, что лично сталкивался с подлостью этого человека и уличал в воровстве.

Как отметил продюсер, когда он узнал, что Павел Назаров стал директором МакSим, сразу понял, почему она выглядит и чувствует себя все хуже с каждым выступлением, да еще и поет «в алкогольном угаре». Шоумен настаивает — ни один адекватный представитель не выпустит артиста на сцену пьяным или больным. Даже если сам звездный пациент рвется в бой и готов игнорировать плачевное состояние.

«Думаю, он намеренно ее поил, чтобы было проще обманывать ее и рубить бабло себе в карман. Назарову наплевать на здоровье артиста и на его репутацию. Меня не удивляют разговоры про памперсы у МакSим под платьем. С артистами, которые злоупотребляли алкоголем, всякое случалось», — заявил Дзюник.

Дзюник не сомневается, что МакSим в большой опасности — если она сейчас не может ровно стоять с микрофоном в руках, что же будет дальше?

Ранее 5-tv.ru сообщал, как продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандал вокруг певицы МакSим.