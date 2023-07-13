«Сделали новые губки»: Борисова показала результат уколов красоты 15-летней дочери

Звезда спросила мнение поклонников о смелых экспериментах несовершеннолетней дочки.

Телеведущая Дана Борисова разрешила 15-летней дочери Полине увеличить губы. Об этом звезда рассказала в социальной сети и попросила мнения подписчиков, как им результат.

«Перед поездкой в Турцию мы сделали ей новые губки, добавили 0,4 миллиметров гиалуронки. Как вам?» — обратилась к аудитории блогер.

Дочь Даны Борисовой увеличила губы. Фото: Instagram* / danaborisova_official

Борисова не запрещает дочери экспериментировать со внешностью. К слову, прежде мама с дочерью сделали парные тату, а волосы девочки покрашены в бордовый цвет.

Недавно телеведущая заявила, что хочет сделать Полине ринопластику, чтобы исправить нос, который юная леди унаследовала от отца, но для начала она подождет совершеннолетия девушки.

«У нас отношения идеальные — и как мама-дочь, когда надо, и как лучшие подружки, когда это располагает», — отмечала она.

Несмотря на нынешнее заявление, у Полины Аксеновой не самый покладистый склад характера. Прежде знаменитость рассказывала о том, что девочка дралась с матерью, прогуливала школу и не раз сбегала из дома.

Женщина воспитывает наследницу одна. Девочка родилась от бизнесмена Максима Аксенова, с которым звезда уже больше года судится за алименты. В ноябре 2022 года суд постановил, что он должен выплачивать 60 тысяч рублей ежемесячно на содержание общего ребенка, но на карту бывшей жены пришли всего 15.

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