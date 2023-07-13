Россию и Белоруссию не пригласят к участию в Олимпийских играх в 2024 году

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласит спортсменов из России и Белоруссии к участию в Играх в 2024 году, которые состоятся в Париже в установленную дату. Информация об этом следует из пресс-релиза организации.

В июле, 26 числа, МОК должен разослать приглашения на участие в летней Олимпиаде Национальным олимпийским комитетам. Российский и Белорусский в их число не войдут.

Приглашение МОК не получит также гватемальская сторона. Страна Центральной Америки была отстранена от участия в играх осенью прошлого года.

Российский и белорусский спорт в рамках олимпийского движения начали усиленно отменять в 2022 году после начала спецоперации. Несмотря на то, что президент МОК Томас Бах призывал оставлять спорт вне политики, российские и белорусские спортсмены оказались под давлением. В комитете также рекомендовали дать возможность российским атлетам выступать под нейтральным флагом, если они не поддерживают СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чехия не допустит россиян до участия в соревнованиях в стране.