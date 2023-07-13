Егора Шипа задержала полиция во время съемок в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова 43 0

Почему у известного блогера возникли проблемы с законом?

Егора Шипа задержала полиция во время съемок в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Блогера и рэпера Егора Шипа задержали в Москве. Как пишет издание Super, 21-летний любимец подростков снимал что-то для своего блога возле здания МГУ.

Полицейские задержали блогера и изъяли у него, а также у всей его команды средства связи. Причина задержания неизвестна. Представители рэпера рассказали изданию, что также не знают причину произошедшего и что-либо о проблемах артиста с законом.

Сейчас, по имеющимся данным, Егор Шип находится в изоляторе временного содержания. Связи с ним нет, так как он находится там без мобильного телефона.

Егор Шип стал популярным блогером благодаря развлекательным вайнам, которые он снимал со своими друзьями. Сейчас он занимается также музыкой, а количество его подписчиков в соцсетях увеличивается каждый день.

Ранее 5-tv.ru писал, что трансгендера Хилми Форкса оштрафовали за драку в кафе.

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