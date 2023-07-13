«Я признал вину»: трансгендера Хилми Форкса оштрафовали за драку в кафе

Сразу же после заседания суда блогера отвезли в полицейский участок.

Российского блогера и трансгендера Хилми Форкса оштрафовал московский суд за мелкое хулиганство. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что его задержали за драку в московском кафе «Вкусно — и точка», он свою вину признал.

«Я вам признал уже вину в мелком хулиганстве», — сказал Форкс и отказался комментировать решение суда.

Сразу же после заседания полицейские отвезли блогера в участок.

До этого стало известно о том, что Хилми Форкса задержали в Москве по подозрению в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

В конце января в отношении этого же блогера было возбуждено уголовное дело о пропаганде ЛГБТ. Его старый аккаунт в социальных сетях был заблокирован и внесен в реестр запрещенных сайтов. После этого он уехал в Армению, однако недавно вернулся в Россию.

Как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, семейные традиционные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития страны и в настоящем, и в будущем. Так, в декабре прошлого года глава государства подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как блогера Хилми Форкса задержали в Москве.