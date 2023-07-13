Минтранс оценил прогноз о росте цен на авиабилеты до 40%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Минтранс назвал безосновательным прогноз о росте цен на авиабилеты до 40%

Минтранс оценил прогноз о росте цен на авиабилеты до 40%

Фото: www.globallookpress.com / Ramesh Amruth

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В Минтрансе сообщили, что прогноз о росте стоимости авиабилетов до 40% не имеет под собой оснований и предпосылок. Об этом рассказал заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

Совладелец московского аэропорта «Внуково» Виталий Ванцев в недавно опубликованном интервью заявил, что цены на билеты якобы могут вырасти как на внутренних рейсах, так и на международных. Так, по его словам, стоимость на авиаперелеты в России вырастет до 20%, а при желании вылететь за границу заплатить придется до 40% больше.

«Ранее опубликованная в прессе информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований», — приводит слова замглавы Минтранса агентство РИА Новости.

Чалик обратил внимание на то, что государство обеспечивает отрасль соответствующей поддержкой для сохранения доступных для пассажиров цен. Кроме того, это позволяют делать условия рынка, которые сложились в стране в последнее время.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минтранс РФ опроверг сообщения о дополнительных сборах с авиапассажиров.

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