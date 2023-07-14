Умер актер из сериала «Чисто английское убийство» Джордж Армстронг

Скончался актер, сыгравший констебля Дрисколла в сериале «Чисто английское убийство», Джордж Армстронг. Печальное известие сообщил в Twitter его коллега Ли Макдональд. Сердце знаменитости остановилось на 61-м году жизни после продолжительной болезни.

Сам же Армстронг пять лет назад признавался, что болен лейкемией. На тот момент он боролся со смертельным недугом уже два года и добился ремиссии, но вскоре заболевание вновь вернулось.

Его коллега Сьюзи МакМахон также отметила, что Армстронг оставался мужественным человеком, несмотря на страдания, через которые ему пришлось пройти.

К слову, Армстронг родился в 1962 году в Лондоне. В кино попал в достаточно раннем возрасте, но заметную роль получил лишь в 1977 году. Тогда он сыграл в телесериале «Просто Уильям». На родине знаменитость известен также по детскому сериалу «Грэндж Хилл», который выходил на экраны на протяжении 30 лет — с 1978 по 2008 год. А в 1989 году актер сыграл в сериале «Чисто английское убийство».

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