«Неужели кто-то и правда верит?!» — кому принадлежит белый порошок из Белого дома

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Экс-президент США Трамп: найденные в Белом доме наркотики принадлежат или Джо, или Хантеру Байдену

«Неужели кто-то и правда верит?!» — кому принадлежит белый порошок из Белого дома

Фото: Reuters / JONATHAN ERNST

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При предыдущих президентах США никаких подозрительных веществ в администрации не находили.

В Белом доме США обнаружили подозрительный белый порошок, как вскоре выяснилось — наркотики. Естестенно, мимо подобного скандала не смог пройти экс-президент Штатов Дональд Трамп. Он не стал намекать на кого-либо, а сразу же обвинил в этом двух человек.

«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также заявил, что американская пресса наверняка сначала будет постепенно уменьшать количество найденного порошка, потом в СМИ напишут, что это и вовсе был аспирин, а потом скандал и вовсе «замнут». Он также призвал опубликовать в открытом доступе записи с камер видеонаблюдения, которые сразу покажут, откуда в Белом доме появились наркотические вещества.

Более того, Трамп уверен, что служба безопасности президента США уже наверняка знает, кто пронес запрещенные вещества в резиденцию президента, но «ответ им не нравится».

Кстати, правоохранительные органы США сомневаются в том, что им удастся установить личность человека, пронесшего на минувших выходных наркотики на территорию Белого дома. В беседе с изданием Politico представитель американских силовиков на условиях анонимности предположил, что даже записи с видеокамер в этом вопросе могут оказаться бессильны.

Однако пользователи сети, уже, кажется, обнаружили подтверждение словам Трампа. В соцсетях начал распространяться видеофрагмент с одной из вечеринок в Белом доме: на ней Хантер Байден отворачивается от камер, прячется за жену отца и быстро совершает какое-то движение рукой в районе носа, а затем уходит.

Впрочем, официальное расследование все еще идет. Представитель Секретной службы США заявил, что белый порошок обронили в западном крыле, где, к слову, находится рабочая зона президента.

Однако также там расположены кабинеты персонала и конференц-зал. А иногда в эту часть Белого дома проводят экскурсии по VIP-пропускам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проводится расследование в Белом доме после таинственной находки.

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