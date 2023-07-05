Пазл сошелся: в США нашли владельца пакетика с кокаином из Белого дома

Белый порошок обронили в западном крыле, где, к слову, находится рабочая зона президента.

Запрещенные вещества, которые обнаружили в Белом доме, очевидно, принадлежат Хантеру Байдену. К такому выводу пришла американская пресса, ведь сын президента США, известный скандалами с наркотиками, был замечен на территории резиденции как раз незадолго до того, как там обнаружили кокаин.

Впрочем, официальное расследование все еще идет. Представитель Секретной службы США заявил, что белый порошок обронили в западном крыле, где, к слову, находится рабочая зона президента.

Однако также там расположены кабинеты персонала и конференц-зал. А иногда в эту часть Белого дома проводят экскурсии по VIP-пропускам.