Пазл сошелся: в США нашли владельца пакетика с кокаином из Белого дома
NYP: пакетик с наркотиками в Белом доме принадлежал Хантеру Байдену
Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Vollmer; 5-tv.ru
Белый порошок обронили в западном крыле, где, к слову, находится рабочая зона президента.
Запрещенные вещества, которые обнаружили в Белом доме, очевидно, принадлежат Хантеру Байдену. К такому выводу пришла американская пресса, ведь сын президента США, известный скандалами с наркотиками, был замечен на территории резиденции как раз незадолго до того, как там обнаружили кокаин.
Впрочем, официальное расследование все еще идет. Представитель Секретной службы США заявил, что белый порошок обронили в западном крыле, где, к слову, находится рабочая зона президента.
Однако также там расположены кабинеты персонала и конференц-зал. А иногда в эту часть Белого дома проводят экскурсии по VIP-пропускам.
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