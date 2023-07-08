Белый дом счел вопрос о принадлежности найденного там кокаина семье Байденов безответственным

Администрация Белого дома назвала безответственным решение ряда журналистов задать вопрос о том, не принадлежал ли найденный на днях в здании кокаин семье Байденов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, что семьи президента в главной резиденции не было, когда наркотическое вещество было обнаружено. По ее словам, Джо Байден и его близкие покинули Белый дом 30 июня, отправившись в загородную резиденцию. В последующие дни в Белом доме в центре Вашингтона они также не появлялись.

Вероятно, отсутствие в эти дни семьи Байденов, по мнению Карин Жан-Пьер, автоматически доказывает, что кокаин не мог им принадлежать.

«Задавать этот вопрос действительно невероятно безответственно. Остановлюсь на этом», — отметила она. Пресс-секретаря Белого дома цитирует ТАСС.

Ситуацию с кокаином в Белом доме не смог не прокомментировать бывший президент США Дональд Трамп. Он не стал намекать на кого-либо, а сразу же обвинил в этом двух человек — Джо Байдена и его сына Хантера.

Официальное расследование продолжается. Представитель Секретной службы США заявлял, что белый порошок обронили в западном крыле. Там, как всем известно, находится рабочая зона президента. При этом там же расположены кабинеты персонала и конференц-зал. А иногда в эту часть Белого дома проводят экскурсии по VIP-пропускам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит расследование в Белом доме после таинственной находки.