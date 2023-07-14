Разрываем замкнутый круг: как перестать жить «от зарплаты до зарплаты»

Инвестиционный эксперт Елена Дроздова дала несколько полезных советов.

Чтобы перестать жить «от зарплаты до зарплаты», необходимо проанализировать доходы и расходы. Об этом рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru инвестиционный эксперт Елена Дроздова. Для этого есть несколько способов.

Так, в доходах необходимо понять их источники, устойчивость, динамику изменения и потенциал роста. При этом стоит понимать, что доходы — это не только зарплата, но и подарки деньгами, налоговые льготы от государства, кешбэк по картам, проценты по вкладам, накопительным счетам, дивиденды по акциям. Далее следует проанализировать расходы, как быстро вы тратите деньги.

«Для этого объединяем их по категориям и степени важности. Постоянные, переменные, сезонные и непредвиденные расходы. К примеру, коммунальные платежи, полезное питание и пищевой мусор в виде чипсов, алкоголя, газированных напитков и так далее. Питание полезное будет постоянными расходами, а пищевой мусор — переменными», — пояснила специалист.

Как только будут понятны переменные расходы, станет легче избавиться от не столь важных. При этом нужно не переборщить с детализацией и сразу рассчитать возможную сумму, которая останется в случае сокращения. Например, убрав из ежедневных будней какую-то покупку на сумму 300 рублей. Далее умножьте на количество покупок в месяц и потом на 12, чтобы понять, какую сумму в год можно сохранить в бюджете, отказавшись от этой покупки и направив ее в накопления.

«Отдельное внимание обращаю на эмоциональные покупки. Обычно это наши растратчики бюджета. Определить ценность и важность желаемой покупки поможет вопрос: „А купил бы я это сейчас, если бы остался без основного источника дохода?“ Ответом на этот простой вопрос вы определите ценное и важное для себя», — добавила Дроздова.

Анализ доходов и расходов поможет легче определить то, от чего можно отказаться не в ущерб себе для своих целей.

Также эксперт советует правильно подбирать банковские карты — с повышенными кешбеками, чтобы дополнить входящий денежный поток.

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