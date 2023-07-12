Старший сын Газманова рассказал об отношениях со сводным братом: «Вместе катаемся»

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Полина Долгова
Полина Долгова 23 0

Старший сын Олега Газманова рассказал, что ладит со сводным братом

Старший сын Газманова рассказал об отношениях со сводным братом: «Вместе катаемся»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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У наследников артиста разные вкусы. Получается ли им ладить друг с другом?

У народного артиста РФ Олега Газманова от первой жены есть старший сын Родион. А также от второго брака Марианна и пасынок Филипп. Издание dni.ru решило узнать, какие же отношения складываются между сводными братьями. Первый сын народного артиста РФ дал откровенное интервью изданию во время фестиваля детского кино «Хрустальный источник» в городе Ессентуки.

По его словам, несмотря на то, что в младшем возрасте Филипп участвовал в группе «Непоседы», артистом становиться он никогда не собирался. Многие из-за эффектной внешности пророчили карьеру модели. Однако и это в планы Филиппа это не входило.

«Он где-то один раз снялся, и на этом все закончилось», — рассказал он.

Филипп отучился в Великобритании, а потом занялся развитием собственного бизнеса.

«Он молодчина! У него есть мозги и бизнес-жилка! Сегодня его бизнес — это успешная логистическая компания, которая развивается как в России, так и Штатах. Периодически я даже консультируюсь с ними по поводу каких-то моментов», — признался Родион.

К слову, сам первенец Газманова до прихода в мир шоу-бизнеса, тоже занимался предпринимательской деятельностью — работал финансовым аналитиком в крупной торговой сети, занимался недвижимостью, продвигал стимулятор роста растений.

«Все это было, я хорошо зарабатывал и даже построил себе дом. Но я не получал от этого большого удовольствия, а Филиппу пока в кайф. Может, позже что-то и изменится», — вспомнил артист.

По словам Родиона, брат бывал пару раз на выступления сводного брата. Но это не его репертуар.

«Зато вместе на вейкбордах катаемся с удовольствием!» — радостно сообщил он.

Биологическим отцом Филиппа является брат основателя «МММ» Сергея Мавроди — Вячеслав, с которым в 90-х находилась в браке нынешняя жена Газманова — Марина Муравьева. Филипп вскоре взял фамилию отчима.

Ранее 5-tv.ru писал, как Олег Газманов отреагировал на сюрприз от жены.

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