«Сделали укол»: Татьяна Васильева поделилась подробностями госпитализации

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Рита Миронова
Рита Миронова 83 0

Актриса Татьяна Васильева вернулась домой после госпитализации в Москве

«Сделали укол»: Татьяна Васильева поделилась подробностями госпитализации

Фото: Кадр из сериала «Земский доктор. Любовь вопреки», 2014 г.

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Ночью артистка почувствовала недомогание и вызвала медиков.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после госпитализации. В беседе с изданием Газета.ру она сообщила, что чувствует себя лучше и уже находится дома.

«Я уже дома. Все в порядке. Сделали укол. Чувствую себя очень хорошо, все нормиально», — поделилась артистка.

Татьяна Васильева попала в больницу в ночь на 14 июля. Известно, что медиков она вызвала сама, так как почувствовала сильное недомогание.

Позже выяснилось, что актрису забрали с гипертонией в больницу. Поначалу ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Накануне в больницу попал актер театра и кино Иван Краско. У него диагностировали проблемы с сердцем, также артист пережил четвертый за последние три года инсульт.

Ранее 5-tv.ru писал, какие секреты поддержания вечной молодости раскрыла Татьяна Васильева.

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