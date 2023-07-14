Женщина погибла при обстреле брянского поселка, еще три человека пострадали

Женщина погибли при обстреле брянского поселка Белая Березка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, приведя подробности случившегося в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, пострадали три человека, среди которых есть 16-летний подросток. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

«В результате обстрела произошло возгорание трех жилых домов. На месте работают оперативные службы. Идет ликвидация последствий обстрела», — добавил Богомаз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Воронежу три беспилотника.