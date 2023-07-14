Женщина погибла при обстреле брянского поселка, еще три человека пострадали
Среди получивших травмы есть подросток.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Женщина погибли при обстреле брянского поселка Белая Березка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, приведя подробности случившегося в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, пострадали три человека, среди которых есть 16-летний подросток. Все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
«В результате обстрела произошло возгорание трех жилых домов. На месте работают оперативные службы. Идет ликвидация последствий обстрела», — добавил Богомаз.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Воронежу три беспилотника.
Читайте также
88%
-0.45 100.68
0.79
Нашли ошибку?