Нефтесервисная компания Schlumberger прекратила поставки продукции в РФ

Одна из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций Schlumberger (ныне SLB) прекратила поставки продукции в Россию в полном объеме. Соответсвующее заявление опубликовано на сайте компании.

«SLB объявила о приостановке поставок в Россию продуктов и технологий с объектов по всему миру в связи с расширением международных санкций», — говорится в заявлении.

До этого запрет распространялся только на поставки в Россию из США, Великобритании, ЕС и Канады. Корпорация еще в 2022 году начала добровольно сокращать свое присутствие на российском рынке из-за спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японская компания Isuzu Motors решила уйти из России. Компания передаст акции своего филиала и сборочный завод в Ульяновской области российскому производителю.