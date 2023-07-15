«Оборонительная позиция»: как Путин раскрыл план Киева и нанес превентивный удар

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 75 0

Экс-разведчик США Риттер: Путин понял план Зеленского по захвату Крыма и вовремя нанес удар

«Оборонительная позиция»: как Путин раскрыл план Киева и нанес превентивный удар

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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ВСУ несколько лет готовились к захвату Крыма и Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин раскрыл план Украины по проведению этнических чисток в Донбассе и Крыму и нанес превентивный удар. Об этом сообщает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью шоу Dialogue works.

По его мнению, конфликт начал президент Украины Владимир Зеленский, но никак не Россия.

«Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло. Как мы теперь знаем, благодаря бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Франции Франсуа Олланду, эти договоренности нужны были Западу, чтобы выиграть время и позволить НАТО натренировать украинскую армию», — заявил Риттер.

Он также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько лет готовили для захвата Крыма, Донбасса и других наступательных операций, но в России быстро раскусили их и успели предотвратить этнические чистки.

«Это оборонительная позиция», — заключил Риттер.

По его словам, ни одно из государств мира не должно просто сидеть и ждать, пока на него нападут.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Орбан рассказал, когда завершится конфликт на Украине.

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