Больного Юрия Антонова увезли со сцены прямо с роялем

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Из-за болей в ноге Юрия Антонова увезли со сцены фестиваля «Славянский базар в Витебске» на платформе вместе с роялем

Больного Юрия Антонова увезли со сцены прямо с роялем

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Артист страдает из-за болей в ноге, но преодолевает трудности и продолжает выступать на знаковых мероприятиях.

Народный артист РФ Юрий Антонов выступил на фестивале «Славянский базар в Витебске». Знаменитый исполнитель в последнее время редко куда-то выбирается, поэтому его выступление стало для зрителей настоящим сюрпризом.

Уже четыре года артист страдает от болей в ноге. Но на сцену он вышел бодро, без трости, поприветствовал зрителей и организаторов фестиваля, сообщает МК.

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Но уже во время исполнения номеров, видимо что-то пошло не так. Исполнитель, все время просидевший за белым роялем, уезжал со сцены вместе с ним. Возможно, это было запланировано заранее, так как рояль находился на специальной передвижной платформе.

Вместе с роялем Антонова довезли до края сцены, откуда он и ушел за кулисы, сохранив достоинство и ничем не показав недомогание.

Российский композитор и певец Юрий Антонов уже долгое время ведет закрытый образ жизни. Он редко выходит на сцену, предпочитая находиться в своей загородной усадьбе. Уже давно 78-летнего легендарного артиста беспокоят боли в ноге из-за травмы.

Несмотря на то, что Антонову провели ряд операций, избавиться от болезненных ощущений он не может до сих пор. От безысходности артист даже обращался к китайскому целителю, но и от него помощи не получил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, поможет ли Юрию Антонову китайский целитель.

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