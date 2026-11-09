Не просчитывала успех: Александре Пахмутовой — 97 лет!

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Вместе с Николаем Добронравовым они написали несколько десятков песен, которые знает вся страна.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Народной артистке СССР Александре Пахмутовой исполнилось 97 лет

Сегодня день рождения отмечает выдающаяся пианистка и композитор, народная артистка Советского Союза Александра Николаевна Пахмутова. В эксклюзивном интервью газете «Известия» она призналась, что никогда не просчитывала успех, а главным в своих песнях всегда считала искренность.

Вместе с Николаем Добронравовым, соавтором и супругом, с которым прожила в браке 67 лет, они проверяли на фальшь каждую строчку и без сожаления переписывали, если рифма или нота казались неубедительными. Ради правды жизни они ездили в тайгу и на Крайний Север. А еще дружили с героями своих произведений — к примеру, с космонавтом Юрием Гагариным.

Творческому тандему Пахмутова — Добронравов принадлежат десятки шлягеров: «Команда молодости нашей», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща», «Нежность» — и, конечно же, «Надежда», хит на все времена.

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