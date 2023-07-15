«Занимаюсь свой фигурой»: Бородина собирается лишить дочерей сладкого?

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Сидящая на диете Ксения Бородина заговорила о лишнем весе своих дочерей

«Занимаюсь свой фигурой»: Бородина собирается лишить дочерей сладкого?

Фото: Instagram* / borodylia

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая заговорила о лишнем весе своих детей. Неужели им нужно похудеть?

Телеведущая Ксения Бородина отдыхает с детьми в элитном отеле с системой «Все включено». На курорте подают много экзотических блюд и для звезды «Дома — 2» воздержаться от вкусной еды — это большое испытание.

Издание 7Дней.ru сообщило, что телеведущая решила отказаться от вредной пищи и начать заниматься спортом еще в Москве. До сих пор она воздерживатся от высококалорийных блюд. Но зато дочери знаменитости Маруся и Теона ни в чем себе не отказывают.

Все больше поклонников Бородиной хотят понять, почему она не ест вместе с детьми и как объясняет им то, что переизбыток сладкого — это вредно. И в конце концов, зачем телеведущая позволяет дочерям питаться вкусностями, если сама считает, что такое питание неправильное.

«Я не ем блины, потому что сейчас активно занимаюсь своей фигурой. У моих детей с фигурой все хорошо», — ответила на вопрос подписчиков звезда «Дома — 2».

В соцсетях знаменитость заверила поклонников в том, что если бы у ее дочерей были проблемы с лишним весом, то они бы точно не питались блинами с шоколадной пастой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина на отдыхе в Турции намекнула на новый роман.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

11:36
МИД и МО исследуют информацию о падении ракеты КНДР в российской экономической зоне
11:23
«Занимаюсь свой фигурой»: Бородина собирается лишить дочерей сладкого?
11:11
Кто попадает в «Крапиву»: ВС РФ захватили планшет ВСУ с важной системой
11:03
Трое человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае
10:55
Бобры могут помочь: названы необычные методы тушения лесных пожаров
10:36
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ

Сейчас читают

«Обычный пенсионер»: Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
«Сердце разрывается на части»: умер директор Анны Семенович
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 июля
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео