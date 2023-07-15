Хитрые игры Запада: украинские истребители F-16 будут пилотировать летчики НАТО

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 54 0

Политолог Олег Иванников рассказал, что истребители F-16 в зоне СВО будут пилотировать летчики НАТО

Хитрые игры Запада: украинские истребители F-16 будут пилотировать летчики НАТО

Фото: Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Неужели Североатлантический альянс тайно отправит людей в зону СВО?

Украина будет полагаться на экспертов НАТО для управления американскими истребителями F-16. Об этом рассказал военный политолог и подполковник запаса МВД Олег Иванников изданию URA.RU.

Эксперт объяснил, что украинским пилотам будет тяжело быстро освоить такую сложную и дорогостоящую технику, да и еще все инструкции на английском языке. Кроме того, при текущем состоянии Военно-воздушных сил Украины, использование F-16 представляется затруднительной задачей в ближайшие годы.

Поэтому рассматриваются альтернативные варианты: привлечение летчиков из стран НАТО, ушедших в отставку, также есть подозрения, что пилотов Североатлантического альянса временно освободят от должностных обязанностей. Все ради того, чтобы именно они управляли этими истребителями.

Иванников также не исключил возможность участия действующих военных НАТО в качестве пилотов. По его мнению, западные страны могут провести свои хитрые и провокационные схемы, в рамках которой активный летный состав НАТО будет временно переведен на Украину в виде частных военных компаний. Только после этого можно будет говорить о полноценной эксплуатации сложной техники НАТО в зоне СВО.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов.

Тема:
Спецоперация
15 июл
«Другая сторона медали»: художник признался, что хотел сказать муралом в Мариуполе
15 июл
Минобороны: российские бойцы отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении
15 июл
Очень по-американски: смогут ли ВСУ с новой тактикой добраться до Токмака
15 июл
«Он в отчаянии»: почему Зеленский скрывает реальные потери ВСУ
15 июл
Кто попадает в «Крапиву»: ВС РФ захватили планшет ВСУ с важной системой
15 июл
Российские бойцы уничтожают натовское оружие на Украине: лучшее видео из зоны СВО
15 июл
Штурмовики ВКС поразили места скопления боевиков ВСУ в районе Пятихаток
14 июл
Мэр Киева Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины
14 июл
«Не вызывает сомнений»: в МИД РФ заявили об активности иностранных ЧВК в зоне СВО
14 июл
Такого нигде нет: что приготовила Россия на поле боя для неонацистов ВСУ
+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский гороскоп на неделю с 17...

Последние новости

16:07
Суд арестовал Михаила Полякова по делу о вымогательстве
15:55
«Другая сторона медали»: художник признался, что хотел сказать муралом в Мариуполе
15:40
«Основа основ»: в Ярославле завершился кинофестиваль «В кругу семьи»
15:27
МИД готов организовать встречу РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху
15:15
Хитрые игры Запада: украинские истребители F-16 будут пилотировать летчики НАТО
14:59
Возвращение легенды: Сафронов рассказал, как Дроздов преодолевает трудности

Сейчас читают

«Какой-то старик лезет лицом»: почему президента США Джо Байдена боятся дети
Российские бойцы уничтожают натовское оружие на Украине: лучшее видео из зоны СВО
Очень по-американски: смогут ли ВСУ с новой тактикой добраться до Токмака
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео