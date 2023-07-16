От квантовых компьютеров до ИИ: технологический прогресс в России превосходит все ожидания

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Путину показали уникальный российский квантовый компьютер

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Президент РФ Владимир Путин побывал на форуме новых технологий и оценил изобретения по достоинству.

Два новых национальных проекта должны заработать в России в ближайшее время и речь идет о принципиально новых технологиях. Первый нацпроект — «беспилотники» — речь о максимально широком внедрении в сферу производства и сферу услуг беспилотных технологий. В принципе программа готова, ее осталось только утвердить. «До 1 сентября!» — поторопил правительство на этой неделе президент.

Владимир Путин принял участие в форуме новых технологий, там же он рассказал о необходимости второго нацпроекта — по формированию экономики данных. Звучит слишком «научно» по сравнению с другим нацпроектами, но я уверен, название еще доработают, главное — суть — на основе обработки больших массивов данных — выстраивать новые технологические цепочки. Это требует безусловно — технологического суверенитета. Мы не сможем перейти на новый этап не имею собственного железа, программ и достаточного количества квалифицированных специалистов.

«Многие критические технологии в этой сфере мы покупали, что называется, в чужом магазине. Своего рода супермаркете готовых, кем-то произведенных решений. А в какой-то момент перед нами просто плотно затворили дверь и повесили вывеску „закрыто“. Мы извлекли уроки, сделали необходимые выводы», — подчеркнул Путин.

Необходимые технологии, а также те, кто ими обладает в России, в принципе есть. Президенту показали как работает квантовый компьютер, он мощнее обычных на несколько порядков, то есть он в разы быстрее способен производить расчеты. С его помощью можно разрабатывать новые формулы химический соединений, например, лекарств. Можно делать прогнозы, которые базируются на большом количестве переменных. Например, делать более точный прогноз погоды.

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