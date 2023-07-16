В канцелярии Эрдогана раскрыли, для чего Турция поддерживает расширение НАТО

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 29 0

В канцелярии Эрдогана заявили, что Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности

В канцелярии Эрдогана раскрыли, для чего Турция поддерживает расширение НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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По мнению чиновника, страна никогда не пугалась сложных операций альянса в разных уголках мира.

Турция поддерживает расширение военно-политического блока вовсе НАТО не против какой-либо из стран, а для поддержания стабильности. Об этом сообщил директор по коммуникациям при президенте страны Фахреттин Алтун в статье журнала Middle East Eye.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против конкретной страны, а для того, чтобы превратить его во всеобъемлющую организацию безопасности, которая поможет достичь стабильности», — написал чиновник в субботу.

По его словам, Турция продолжит оставаться важным партнером в новых предложениях военно-политического блока. Также Алтун подчеркнул, что расширение НАТО является основополагающим пунктом в развитии долгосрочного мира. Чиновник выразил радость от того, что их недовольства схемой политики Швеции в сфере борьбы с терроризмом были приняты остальными членами Североатлантического альянса.

Ранее 5-tv.ru подвел итоги саммита НАТО.

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