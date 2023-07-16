Итог саммита НАТО: Украине жестко указали на роль пушечного мяса в борьбе с РФ

Запад предельно откровенно дал понять, что Украина ему нужна исключительно как зона боевых действий, которая ослабляет Россию.

Итоги встречи НАТО в Вильнюсе стали холодным душем для Украины. В борьбе против России ей отвели роль пушечного мяса, которое не жалко бросить в топку войны. Об этом пишет политолог Вадим Трухачев в статье для EADaily.

Автор указал, что главным вопросом встречи НАТО в Вильнюсе был вовсе не прием в альянс Украины. Там решали, когда примут Швецию. Украине же сказали, что когда-нибудь она точно будет в НАТО, но ни один конкретный срок не прозвучал. Это вызвало такую истерику у главы киевского режима Владимира Зеленского и его команды, что даже завзятые сторонники поддержки Украины вынуждены были остужать пыл гостей из Киева.

Так, президент Чехии Петр Павел назвал украинские ожидания «чересчур высокими и не слишком отражающими реальность». Его коллега из Словакии Зузана Чапутова и вовсе сказала, что не Украина была главной темой встречи в Брюсселе. А большой «друг» Киева британский экс-премьер Борис Джонсон отметил, что в мире нарастает усталость от поддержки Украины.

«Общий смысл происходящего можно свести к тому, что Украине четко указали на ее место. „Правильные желто-синие“ — это шведы. Им можно все: и допускать сожжение Корана, и плевать на требования Турции или Венгрии. Да на кого угодно плевать, потому что Швеция — это „голубая кровь“. Это богатая страна германской группы языков, родственная англосаксам, часть ядра Запада. Она уже участвует в решении ключевых вопросов НАТО, не входя туда. Ровней шведам Украина не станет по определению — даже если очень высоко выпрыгнет из шаровар», — констатировал Трухачев.

Эксперт подчеркнул, что Западу Украина нужна исключительно как зона боевых действий, которая ослабляет Россию. Тем более Незалежная сама предложила свои услуги в качестве пушечного мяса. В НАТО это горячо одобрили и поддержали, поскольку таких желающих долго искали.

По мнению Трухачева, на полноценное членство в НАТО может рассчитывать только Украина в границах восьми западных областей. Если итог спецоперации будет именно таким, то на Западе расстроятся, но горевать долго не будут, заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден дал объяснение тому, почему Украину не приняли в НАТО.