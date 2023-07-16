Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Глава государства рассказал, в чем уникальность одной из самых престижных профессий современности.

Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России

Фото: © РИА Новости / Александр Коркка

Читайте нас в: Дзен Новости

Каждый год в третье воскресенье июля россияне празднуют День работника горно-металлургической промышленности. В 2023-м праздник выпал на 16 июля. В знаменательный день президент России Владимир Путин обратился к трудящимся с поздравлениями и подчеркнул, как сегодня нужна и важна их профессия.

«Сегодня, несмотря на серьезные вызовы, вы достойно продолжаете замечательные профессиональные традиции своих предшественников, понимаете всю ответственность стоящих перед вами задач», — отметил глава государства.

Путин добавил: именно от профессионализма горняков, сталеваров, прокатчиков и обогатителей, представителей других специальностей комплекса зависит, во многом, индустриальная мощь Российской Федерации.

«Уверен, что вы и впредь будете добиваться намеченных целей на благо России. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго», — подытожил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин тепло поздравил Мирзиеева с убедительной победой на выборах.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.12
-0.06 101.20
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:39
Изменений нет? Госпитализированный Иван Краско до сих пор в реанимации
10:23
Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения на Аляске
10:11
Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России
9:55
Состояние изменилось: что происходит с премьером Израиля Нетаньяху в больнице
9:39
Почему отказ от завтрака сокращает жизнь на много лет?
9:27
В Минобороны отреагировали на атаку беспилотников в районе Севастополя

Сейчас читают

Лежали в палатке, закрытой на молнию: в горах обнаружили три мумии неизвестных туристов
Сирия, Южный Кавказ, Центральная Азия: стоит ли нам опасаться Турции? — интервью
В подъезде трясся подоконник: Штурм раскрыла интимную тайну Ирины Розановой
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео