Путин тепло поздравил Мирзиеёва с убедительной победой на выборах

Разговор глав государств прошел в теплой и дружественной атмосфере.

Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым. Подробности диалога приводит пресс-служба Кремля.

Президент РФ тепло поздравил узбекистанского коллегу с убедительной победой на прошедших досрочных президентских выборах.

Главы России и Узбекистана в ходе беседы подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных отношений, которые будут основываться на принципах союзничества и стратегического партнерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что написал Путин в поздравительной телеграмме, направленной Мирзиеёву.