Путин тепло поздравил Мирзиеёва с убедительной победой на выборах
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеёвым и поздравил его с победой на выборах
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
Разговор глав государств прошел в теплой и дружественной атмосфере.
Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым. Подробности диалога приводит пресс-служба Кремля.
Президент РФ тепло поздравил узбекистанского коллегу с убедительной победой на прошедших досрочных президентских выборах.
Главы России и Узбекистана в ходе беседы подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных отношений, которые будут основываться на принципах союзничества и стратегического партнерства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что написал Путин в поздравительной телеграмме, направленной Мирзиеёву.
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