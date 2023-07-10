Путин тепло поздравил Мирзиеёва с убедительной победой на выборах

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 46 0

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеёвым и поздравил его с победой на выборах

Путин тепло поздравил Мирзиеёва с убедительной победой на выборах

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Разговор глав государств прошел в теплой и дружественной атмосфере.

Состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым. Подробности диалога приводит пресс-служба Кремля.

Президент РФ тепло поздравил узбекистанского коллегу с убедительной победой на прошедших досрочных президентских выборах.

Главы России и Узбекистана в ходе беседы подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных отношений, которые будут основываться на принципах союзничества и стратегического партнерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что написал Путин в поздравительной телеграмме, направленной Мирзиеёву.

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