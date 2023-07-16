В сердце Нетаньяху имплантировали прибор для отслеживания ритма

Недавно премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выписали из больницы. Но, как оказалось, в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer врачи–кардиологи имплантировали в сердце политика прибор для отслеживания аритмии. Об этом рассказал доктор Иегуду Адлера изданию Yedioth Ahronoth.

Кардиолог отметил, что за счет имплантированного прибора премьер-министр сможет избежать нарушений сердечного ритма. Также благодаря этому приспособлению станет ясно, действительно ли причиной плохого самочувствия стало обезвоживание или все-таки проблема в работе сердца.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии премьера Израиля Нетаньяху в больнице. После дополнительных тестов его медицинские показатели оказались в норме. А сам политик после попадания в учреждение чувствует себя хорошо.

В больнице премьер оказался из-за того, что он упал в обморок у себя дома. Из-за этого он сильно ударился головой и его оперативно доставили в Sheba.