В сердце Нетаньяху имплантировали прибор для отслеживания ритма

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 14 0

Что сейчас происходит с пожилым политиком? Насколько все серьезно?

В сердце Нетаньяху имплантировали прибор для отслеживания ритма

Фото: Reuters / RONEN ZVULUN

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Недавно премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выписали из больницы. Но, как оказалось, в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer врачи–кардиологи имплантировали в сердце политика прибор для отслеживания аритмии. Об этом рассказал доктор Иегуду Адлера изданию Yedioth Ahronoth.

Кардиолог отметил, что за счет имплантированного прибора премьер-министр сможет избежать нарушений сердечного ритма. Также благодаря этому приспособлению станет ясно, действительно ли причиной плохого самочувствия стало обезвоживание или все-таки проблема в работе сердца.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии премьера Израиля Нетаньяху в больнице. После дополнительных тестов его медицинские показатели оказались в норме. А сам политик после попадания в учреждение чувствует себя хорошо.

В больнице премьер оказался из-за того, что он упал в обморок у себя дома. Из-за этого он сильно ударился головой и его оперативно доставили в Sheba.

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