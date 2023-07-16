В Белоруссию знаменитый критик прилетел для посещения «Славянского базара», вот только спонтанная лирика в его планы совсем не входила.

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов устроил скандал в отеле Витебска в два часа ночи. По словам «пострадавшего», он не мог сомкнуть глаз из-за странных звуков. Очевидцы засняли на видео пробудившуюся знаменитость, передает «МК».

Соседов отметил, что шум преследует его и днем и ночью. В светлое время суток какая-то дама читает вслух Бродского под его окном, а после захода солнца не прекращается грохот — ни минуты покоя.

«Это вредительство просто! <…> Я все время слышу: „Бах, бах, бах“ <… >Я не могу заснуть из-за этих звуков!» — выражал свое недовольство обстановкой критик.

Сотрудники пытались унять спустившегося в фойе гостя, однако он требовал решения проблемы. Охранник согласился обойти территорию отеля с Соседовым, чтобы найти причину беспокойства, но она так и не была обнаружена. Неудовлетворенный критик отправился в номер готовиться к «важному дню».

Ранее 5-tv.ru писал, почему соседи по даче недовольны Сергеем Соседовым.