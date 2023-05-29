Игнорирует жалобы: почему соседи по даче недовольны Сергеем Соседовым

|
Алексей Панков
Алексей Панков 381 0

Соседи по даче пожаловались на Сергея Соседова за неухоженный участок

Игнорирует жалобы: почему соседи по даче недовольны Сергеем Соседовым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Известный критик предпочитает пропускать жалобы мимо ушей.

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал в эфире одного из федеральных телеканалов, что соседи по даче жалуются на него. 

Он пояснил, что любит проводить время на участке в деревне Митяево. Однако ему совершенно не нравится ухаживать за своими владениями.

Критику, по его признанию, не нужен ни шикарный дом, ни благовидный огород. Соседову хватает небольшой деревянной постройки и яблоневого сада, где он лежит в гамаке в тени деревьев.

Из-за беспечности звезды на участки к соседям постоянно лезут сорняки. Однако знаменитость пропускает их жалобы мимо ушей.

Певец Шура вспомнил, как Соседов раскритиковал его выступление: «Ругались всю жизнь»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Соседов не хочет заводить детей.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

12:05
Цивин обжаловал приговор по делу о хищении наследства Баталова
12:00
Стерли в порошок: как российский «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ
11:59
Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах
11:55
Мэр Киева Кличко назвал причину воздушной тревоги в украинской столице
11:45
Была в наушниках: рабочий чудом спас женщину от смерти под колесами поезда
11:37
Эрдоган в третий раз одержал победу на выборах президента Турции

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Бойцы группировки «Юг» отразили две атаки диверсионно-штурмовых групп ВСУ
Лавров прибыл с официальным визитом в Кению
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023