Чудесное спасение: в Тихом океане моряк с собакой три месяца дрейфовали на лодке
В Тихом океане спасли моряка и его собаку, три месяца дрейфовавших на лодке
Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova
Путешественники во время пребывания в открытом океане питались сырой рыбой и пили дождевую воду.
Моряка из Сиднея Тима Шэддока и его собаку Беллу спасли после трех месяцев пребывания в Тихом океане на поврежденной лодке. Об этом сообщает австралийское издание 9news.
Мужчина вместе со своим питомцем в апреле 2023 года отправился на лодке из города Ла-Пас в Мексике, держа курс на Французскую Полинезию. Однако через несколько недель после начала плавания они попали в шторм, который повредил их судно. Потерявшую управление лодку начало носить по воле ветра и волн в открытом океане, а ее команде оставалось только ждать и молить Бога, чтобы кто-то заметил их.
Чудесное спасение пришло примерно через два месяца, когда с вертолета, сопровождавшего рыболовецкий траулер, увидели дрейфующее суденышко.
На удивление спасителей Шэддока, мужчина выглядел вполне здоровым и даже пребывал в бодром настроении. С сопровождавшим его животным тоже все было в полном порядке.
Со слов 51-летнего моряка, во время пребывания в открытом океане они с собакой питались сырой рыбой, которую удавалось поймать с борта лодки, и пили дождевую воду.
Осмотревшие путешественников врачи констатировали, что и человек, и животное чувствуют себя «стабильно и очень хорошо». Им лишь прописали поэтапный план возвращения к нормальной диете в течение нескольких месяцев.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как турецкие моряки спасли француза, пытавшегося пересечь Атлантику в педальной лодке.
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