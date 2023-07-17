Чудесное спасение: в Тихом океане моряк с собакой три месяца дрейфовали на лодке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 128 0

В Тихом океане спасли моряка и его собаку, три месяца дрейфовавших на лодке

Чудесное спасение: в Тихом океане моряк с собакой три месяца дрейфовали на лодке

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

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Путешественники во время пребывания в открытом океане питались сырой рыбой и пили дождевую воду.

Моряка из Сиднея Тима Шэддока и его собаку Беллу спасли после трех месяцев пребывания в Тихом океане на поврежденной лодке. Об этом сообщает австралийское издание 9news.

Мужчина вместе со своим питомцем в апреле 2023 года отправился на лодке из города Ла-Пас в Мексике, держа курс на Французскую Полинезию. Однако через несколько недель после начала плавания они попали в шторм, который повредил их судно. Потерявшую управление лодку начало носить по воле ветра и волн в открытом океане, а ее команде оставалось только ждать и молить Бога, чтобы кто-то заметил их.

Чудесное спасение пришло примерно через два месяца, когда с вертолета, сопровождавшего рыболовецкий траулер, увидели дрейфующее суденышко.

На удивление спасителей Шэддока, мужчина выглядел вполне здоровым и даже пребывал в бодром настроении. С сопровождавшим его животным тоже все было в полном порядке.

Со слов 51-летнего моряка, во время пребывания в открытом океане они с собакой питались сырой рыбой, которую удавалось поймать с борта лодки, и пили дождевую воду.

Осмотревшие путешественников врачи констатировали, что и человек, и животное чувствуют себя «стабильно и очень хорошо». Им лишь прописали поэтапный план возвращения к нормальной диете в течение нескольких месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как турецкие моряки спасли француза, пытавшегося пересечь Атлантику в педальной лодке.

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