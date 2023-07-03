Турецкие моряки спасли француза, пытавшегося пересечь Атлантику в педальной лодке

Турецкие моряки спасли француза, который пытался на педальной лодке переплыть Атлантику. Дидье Бовар стартовал от Канарских островов и собирался добраться до Нью-Йорка.

В пути мужчина провел 137 дней, но потом лодка сломалась. В это время француз находился в 200 километрах от Пуэрто-Рико. Ближе всего к Бовару оказалось турецкое судно, которое тут же выдвинулось на помощь.

Спасательная операция длилась шесть часов. Большую часть времени моряки пытались выследить лодку, а затем поднимали ее из океана.