Турецкие моряки спасли француза, пытавшегося пересечь Атлантику в педальной лодке

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В пути мужчина провел 137 дней. Но все пошло не по плану.

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Турецкие моряки спасли француза, который пытался на педальной лодке переплыть Атлантику. Дидье Бовар стартовал от Канарских островов и собирался добраться до Нью-Йорка.

В пути мужчина провел 137 дней, но потом лодка сломалась. В это время француз находился в 200 километрах от Пуэрто-Рико. Ближе всего к Бовару оказалось турецкое судно, которое тут же выдвинулось на помощь.

Спасательная операция длилась шесть часов. Большую часть времени моряки пытались выследить лодку, а затем поднимали ее из океана.

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Турецкие моряки спасли француза, пытавшегося пересечь Атлантику в педальной лодке

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