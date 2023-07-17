В Пензе похоронили дочь бывшего губернатора Наталью Бочкареву

В Пензе состоялось прощание с дочерью бывшего губернатора региона Василия Бочкарева Натальей. Утром 12 июля стало известно, что 44-летняя наследница политика, ныне тоже покойного, была найдена мертвой в собственной квартире в Москве. Похоронить ее близкие решили на малой родине. На траурную церемонию пришли друзья и родственники, а также ряд высокопоставленных чиновников.

Человека, который особенно тяжело переживает утрату, мамы Натальи Бочкаревой, не было на прощании. По данным местной прессы, вдова экс-губернатора не смогла проводить дочь в последний путь из-за плохого самочувствия. Тетя умершей Елена Рогова рассказала журналистам, что для семьи уход Натальи — страшная трагедия, и труднее всего сейчас приходится ее матери. Племянницу Рогова запомнила искренним и отзывчивым человеком, активной и яркой личностью.

Бывший председатель городской думы Пензы Светлана Пинишина поделилась, что знала Бочкареву с раннего детства. Чиновница назвала ее душевным и верным своей семье человеком, всегда готовым прийти на помощь нуждающимся. Гражданская панихида состоялась в пензенском Центре культуры и досуга, отпевание — в Покровском соборе. Наследницу экс-губернатора области похоронили на Ново-Западном кладбище.

Василий Бочкарев скончался в 2016 году после продолжительной борьбы с онкологией. Все 17 лет руководства регионом он болел, но продолжал работу. Как говорила его дочь в интервью для «ИА PenzaNews», при ее отце город Пенза расцвел. Сама Наталья умерла при странных обстоятельствах. Знакомые говорили, что накануне трагедии женщина ходила в маске, будто скрывая рану на лице, потом перестала выходить на связь. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать дверь. Официальная причина смерти не названа, по одной из версий у Бочкаревой были проблемы с сердцем, по другой — с наркотиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве нашли мертвой и с пакетом на голове 14-летнюю дочь крупных бизнесменов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.