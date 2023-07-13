В Москве 14-летняя дочь крупных бизнесменов найдена мертвой с пакетом на голове
Что могло стать причиной смерти несовершеннолетней девочки?
Фото: www.globallookpress.com / Lilly
В Москве несовершеннолетнюю дочь двух бизнесменов нашли мертвой. Как стало известно 5-tv.ru, девочку без признаков жизни обнаружил отец, когда зашел в ее комнату дома.
Примерного представления о том, как это произошло, у родителей нет — 14-летняя дочь лежала без признаков жизни с полиэтиленовым пакетом на голове.
«Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть», — рассказал источник.
В точных причинах смерти предстоит разобраться специалистам. Проводится проверка.
Известно, что родители умершей — генеральные директоры двух крупных предприятий. Отец руководит компанией энергетического оборудования, мать — производственной фабрикой. Как рассказал источник, семья была благополучной и вполне счастливой.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева найдена мертвой.
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