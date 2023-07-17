Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 20 0

Доверьтесь судьбе, она точно знает, что вам нужно на самом деле.

Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 июля?

В этот понедельник энергии будут помогать двигаться вперед и справляться с самыми разнообразными делами. Имеет смысл не бездельничать и не зависать долго на принятии какого-то решения, вместо этого лучше использовать эти энергии себе во благо по максимуму.

Совет дня: в понедельник хорошо начинать ремонт и покупать всякое имущество (за исключением дорогостоящего). Главное правило — процесс покупки должен быть осознанным — все, что вы купите должно принести вам пользу, а не просто потратить ваши силы.

Предостережение дня: люди в понедельник могут быть излишне экзальтированны и эмоциональны. Делайте на это скидку при общении с другими.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

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