Карьера с риском для жизни: россиянин пропал без вести, отправившись работать в Сирию

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Россиянин пропал без вести, отправившись работать в Сирию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matt Cetti-Roberts; 5-tv.ru

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Не исключено, что мужчину могли похитить местные боевики. Родители молят о помощи.

Родители россиянина Константина Башарова уже несколько месяцев пытаются разыскать своего сына, который исчез в Сирии. Судя по всему, его похитили местные боевики.

Мужчина работал на одном из нефтяных предприятий, связанных с Евгением Пригожиным и, как выяснилось, на помощь от работодателя с поисками сына пожилым людям рассчитывать не приходится. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Наталии Графчиковой.

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